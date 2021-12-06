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СК проверяет причастность 16-летнего подростка к убийству ребенка на Ставрополье

Происшествия
СК проверяет причастность 16-летнего подростка к убийству ребенка на Ставрополье
pxhere.com

Ставрополь, 6 декабря. Тело 13-летнего ребенка с огнестрельным ранением было найдено вблизи села Нины в Советском округе Ставрополья. На причастность к преступлению проверяется 16-летний знакомый убитого.

Предварительно установлено, что в 2019 году старший школьник наткнулся в лесу на охотничье ружье, но никому не сказал о своей находке. Днем 5 декабря того же года он и его 13-летний товарищ отправились за грибами в лес, расположенный недалеко от села. С собой 16-летний подросток взял найденное ружье, из которого затем и был убит 13-летний школьник, уточнили в региональном СК России.

Правоохранители считают, что подросток мог испугаться и спрятать оружие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», расследование продолжается.

В Смоленской области группа подростков едва не убила родителей своей 14-летней подруги. Молодые люди пришли к пострадавшим с ножом и нанесли им множество ранений.

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