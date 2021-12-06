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Путин одобрил закон о применении экипажем самолета средств сдерживания к дебоширам

Общество
Путин одобрил закон о применении экипажем самолета средств сдерживания к дебоширам
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

, 6 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет членам экипажа самолета применять специальные средства для сдерживания дебоширов на борту. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ предусматривает изменения в главе XII Воздушного кодекса РФ в части статьи о правах членов экипажа и службы безопасности при нарушении закона на борту самолета. В частности командир судна может распорядится угомонить дебошира при помощи спецсредств.

Отмечается, что применение специальных средств может быть обоснованным в том случае, если дебошир представляет угрозу для пассажиров и полета. Также экипаж имеет право угомонить нарушителя если тот не подчиняется требованиям командира судна.

Недавно депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с предложением об увеличении больничных выплат для работающих студентов. Согласно инициативе, субсидия должна составить полную сумму их средней зарплаты.

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