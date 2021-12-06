Депутат Шхагошев усомнился в намерении США ввести новые санкции против России

Москва, 6 декабря. Соединенные Штаты не осмелятся ввести действительно серьезные санкции против России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Адальби Шхагошев.

По его словам, Вашингтон уже давно рассматривает возможность ввести новые санкции против Москвы. Однако американское руководство понимает, как и чем Россия может ответить на данную меру. По этой причине, считает Шхагошев, США не хватит смелости ввести новые ограничения, передает РИА Новости.

«США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна... На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить», — считает депутат.

О намерении Соединенных Штатов ввести новые санкции против России ранее сообщило информационное агентство Reuters. Согласно данным издания, Министерство финансов США планирует сделать это в рамках «Саммита за демократию».