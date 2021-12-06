NI: российский «Панцирь» подтолкнул Сербию к углублению военного сотрудничества с Москвой

Вашингтон, 6 декабря. Сербские военные высоко оценили эффективность российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», после чего Белград выразил желание усилить сотрудничество с Москвой в оборонной сфере. К такому выводу пришли эксперты американского портала The National Interest.

Аналитики напомнили, что в 2019 году Москва и Белград заключили сделку на поставку в Сербию первой партии комплексов «Панцирь-С1». При этом российское вооружение привело сербские власти в восторг, после чего Белград принял решение увеличить закупки современного российского оружия, передает «ПолитРоссия».

«Белград объявил о планах приобрести еще одну партию российских зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С1". Это указывает на усиление связей между двумя странами», — говорится в публикации.

Новый контракт предусматривает покупку усовершенствованных комплексов «Панцирь-С1М», которые способны атаковать вражеские цели гиперзвуковыми ракетами класса «земля-воздух». Кроме того, новая модификация обладает более надежной системой защиты. Эксперты отметили, что российский «Панцирь» подтолкнул Сербию к углублению военного сотрудничества и укреплению связей с Москвой.

Стоит отметить, что ранее Белград закупил у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1». При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика рассматривает вопрос о закупке С-400 «Триумф». Кроме того, сербский лидер высоко оценил оборонное сотрудничество между Белградом и Москвой.