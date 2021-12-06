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Четыре изменения в выплатах ждут российских пенсионеров в 2022 году

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 22:25
Общество
Четыре изменения в выплатах ждут российских пенсионеров в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Размер пенсионных выплат в России вырастет на фоне увеличения прожиточного минимума в 2022 году. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова.

Прожиточный минимум в следующем году станет больше на 2,5 процента. Это отразится на пенсионерах. Прежде всего вырастут социальные доплаты к пенсиям, которые не превышают размер прожиточного минимума.

Во-вторых, ожидается увеличение индексации социальных пенсий, оно составит до 8,6 процента. Индексация прожиточного минимума скажется на процессе получения адресной социальной помощи и выплатах малоимущим. Потенциальных получателей таких выплат и льгот станет больше.

В 2022 году начнет действовать закон, позволяющий пожилым россиянам снизить процент удержания из пенсии в счет погашения долга. В связи с этим граждане смогут получать на руки выплату не ниже прожиточного минимума.

Минтруд планирует внести изменения в порядок единовременного получения накоплений. Пакет поправок уже подготовлен под несколько приказов, которые регулируют правила начисления и расчета трудовых выплат.

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прожиточный минимум пенсия индексация
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