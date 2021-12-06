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Псаки обнародовала список тем для переговоров Путина и Байдена

Политика
Псаки обнародовала список тем для переговоров Путина и Байдена
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 6 декабря. Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы кибербезопасности и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

По ее словам, США не стремятся к эскалации и хотят выстроить с Россией более прозрачные и стабильные отношения. Эту встречу не стоит рассматривать как «давление» на РФ. Помимо этого, Байден также затронет тему Украины в общении с российским коллегой, добавила она.

«Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы», — заявила Псаки.

Ранее в Белом доме пояснили, что США не заинтересованы в переговорах с позиции силы. Вашингтон готов поддержать переговорный процесс между Россией и НАТО, однако отказывается признавать красные линии со стороны Москвы.

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Все новости / Политика / Псаки обнародовала список тем для переговоров Путина и Байдена
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