Псаки: США намерены устроить дипломатический бойкот ОИ в Китае

Вашингтон, 6 декабря. Олимпийские игры в Китае могут пройти без участия американских дипломатов. О бойкоте объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Американские спортсмены приняли решение поехать на соревнования, несмотря на дипломатический бойкот со стороны Соединенных Штатов. Белый дом пожелал атлетам успехов.

Вашингтон уведомил своих союзников о намерении объявить дипломатический бойкот. Они в свою очередь должны сами решить, как поступить в сложившейся ситуации, добавила Джен Псаки.

Власти Китая прислали приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Олимпиаду в Пекине. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение о возможности поездки будет оглашено после согласования всех деталей. В Москве не поддерживают идею США о протесте Игр.