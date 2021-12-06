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Псаки: США намерены устроить дипломатический бойкот ОИ в Китае

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 21:37
Политика
Псаки: США намерены устроить дипломатический бойкот ОИ в Китае
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 6 декабря. Олимпийские игры в Китае могут пройти без участия американских дипломатов. О бойкоте объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Американские спортсмены приняли решение поехать на соревнования, несмотря на дипломатический бойкот со стороны Соединенных Штатов. Белый дом пожелал атлетам успехов.

Вашингтон уведомил своих союзников о намерении объявить дипломатический бойкот. Они в свою очередь должны сами решить, как поступить в сложившейся ситуации, добавила Джен Псаки.

Власти Китая прислали приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Олимпиаду в Пекине. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение о возможности поездки будет оглашено после согласования всех деталей. В Москве не поддерживают идею США о протесте Игр.

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