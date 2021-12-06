Песков: Москва обеспокоена возможным присутствием военных НАТО на Украине

Москва, 6 декабря. Россия выражает чрезвычайную обеспокоенность возможным размещением военного контингента НАТО на Украине. Такое положение дел вынуждает прибегать к мерам по защите собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее предложил направить в Киев дополнительно 500 военных инструкторов из Канады. Глава ведомства увидел необходимость в том, «чтобы Канада, Соединенные Штаты и Британия совместно и оперативно предоставили военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией».

«Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые», — заявил Песков в интервью каналу RT.

Представитель Кремля также ранее сообщал, что Москва и Киев вернутся к обсуждению вопроса газового транзита тогда, когда будет найден конечный покупатель в Европе. По словам Пескова, тема транспортировки вторична, и голубое топливо для начала необходимо продать.