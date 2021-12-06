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Депутат ГД Хубезов описал сценарии развития омикрон-штамма коронавируса в России

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 21:26
Общество
Депутат ГД Хубезов описал сценарии развития омикрон-штамма коронавируса в России
pexels.com  /  EVG Culture

Москва, 6 декабря. Распространение омикрон-штамма коронавируса в России пока не требует срочных дополнительных мер, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов.

Россия не будет закрывать государственные границы или вводить другие жесткие ограничения, отметил Хубезов. Он не исключил, что «Омикрон» со временем может вытеснить собой штамм «Дельта», который отличается более тяжелыми последствиями и течением. Это позволит «иммунизировать остальное население», добавил депутат.

«Появление в России нового штамма коронавируса "Омикрон" не требует немедленных дополнительных мер — в частности, не нужно закрывать границы», — отметил он в эфире телеканала «Россия–24».

В России ранее зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом. Его выявили у женщины, прилетевший из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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коронавирус COVID-19 омикрон
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