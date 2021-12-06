В Сети высказались о возможной капитуляции Украины после переговоров с РФ

Киев, 6 декабря. Киев не сможет на равных вести переговоры с Москвой и отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал бывший заместитель главы МИД Украины Валерий Чалый.

По словам дипломата, действующие украинские власти отличаются крайне низким уровнем компетенций, а потому просто не в состоянии решать серьезные политические вопросы. Более того, как подчеркивает Чалый, граждане Незалежной даже не могут быть уверены в том, что президент Владимир Зеленский и его команда в принципе будут отстаивать интересы простых украинских граждан на переговорах с Россией.

Кроме того, как напомнил экс-замглавы МИД, в Москве уже ясно дали понять, что не воспринимают всерьез действующего украинского лидера. В связи с этим Валерий Чалый убежден, что единственный вариант для Украины на сегодняшний день решить свои вопросы с Россией — попросить страны Запада принять участие в переговорах вместо Киева.

В Сети заявление дипломата вызвало бурную реакцию. Многие пользователи отметили, что Кремль пока в принципе не планирует вести переговоры с Киевом, а потому непонятно, о чем вообще переживает Чалый.

«О какой встрече они вообще говорят? Их что, в Москву разве зазывают?»; «Россия, вроде бы, общается по этому поводу с США, Германией и Францией. Украина в этом разговоре явно лишняя, без нее все нормально решить могут»; «Как будто в России кто-то ждет Зеленского на переговоры. Очнитесь, Украина давно никому не интересна. А если и возникнут какие вопросы, то все решат без Киева»; «Вот когда Россия вообще согласится на переговоры с Киевом, тогда и можно будет украинцам переживать. А сейчас в этом нет вообще никакого смысла», — пишут пользователи Сети.

Федеральное агентство новостей /

В то же время некоторые комментаторы позитивно оценили тот факт, что хоть кто-то из представителей украинской элиты понимает, насколько Незалежная сейчас слаба и зависима от других.

«Видимо, решили: если капитулировать, то скопом. Тоже правильно»; «Занятно, как приставка «экс» открывает глаза и позволяет увидеть реальные вещи, трезво их оценивая»; «Не растягивайте мучения, капитулируйте сейчас»; «Украинцам нужны "большие дядьки". Иначе никак решить свои проблемы не могут»; «И о какой независимости на Украине все время говорят, если они даже свои проблемы решают не сами, а с помощью других стран?», — пишут комментаторы.

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