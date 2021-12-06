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Торговый центр в Люберцах эвакуировали из-за игры детского аниматора в «минирование»

Происшествия
Торговый центр в Люберцах эвакуировали из-за игры детского аниматора в «минирование»
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Люберцы, 6 декабря. Посетители торгового центра «Орбита» в Люберцах (Московская область) были эвакуированы. Причиной стала игра детского аниматора в «минирование».

Всего из торгового центра было выведено 2,5 тысячи человек. Сообщается, что 3 декабря на лестничной площадке здания была найдена пластиковая коробка с проводами внутри. Обнаружившие подозрительный предмет граждане вызвали полицию, передает РЕН ТВ.

В скором времени из торгового центра были выведены все сотрудники и покупатели. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание, однако коробка с проводами оказалась не взрывным устройством, а муляжом.

Она принадлежала 20-летнему аниматору, игравшему в «Джокера». Квест заключался в том, чтобы дети нашли спрятанную «бомбу». Однако предприимчивый аниматор усложнил задание, вынеся коробку за пределы игровой площадки на лестницу третьего этажа.

Помимо этого, недавно в Москве были эвакуированы 30 жильцов дома на Совхозной улице. Сообщается, что в здании произошла утечка газа из основной магистрали.

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