Вашингтон, 6 декабря. Власти США мобилизовали более 1000 военнослужащих национальной гвардии для переброски в Африку, сообщает Telegram-канал «Поисковик ЗВИ».

Так, на базе 116-й пехотной бригады сформирована оперативная группа Red Dragon, в которую вошло несколько подразделений штата Виргиния.

«Штабная рота из Линчбурга, бойцы "Альфы" (Бедфорд), "Браво" (Лексингтон), "Дельта" (Пуласки) 1-го батальона; "Гольф" из 429-го батальона тылового обеспечения; "Браво" (Саффолк) 2-го батальона 183-го кавалерийского полка; "Альфа" (Шарлоттсвилл) 3-го батальона 116-го пехотного полка», — отметили администраторы канала.

Кроме того, на Черный континент отправятся военнослужащие штата Кентукки. Бойцам национальной гвардии предстоит выполнять задачи по обеспечению безопасности объединенной оперативной группы «Африканский рог», расквартированной в Джибути.

Однако увеличению численности представителей Соединенных Штатов вряд ли будут рады жители региона, так как присутствие американцев зачастую сопровождается вмешательством во внутренние дела государств.

Федеральное агентство новостей /

Стоит также напомнить, что уже сейчас половина материка покрыта небольшими опорными пунктами США. Некоторые из них эксплуатируются постоянно и являются так называемыми передовыми операционными базами.

В настоящее время на континенте находится более 8 тысяч американских солдат, большая часть которых сосредоточена в Западной Африке. Ранее сообщалось, что Белый дом создает военные объекты по всему региону.