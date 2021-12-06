Власти Соединенных Штатов расширяют присутствие в Африке

Вашингтон, 6 декабря. Власти США мобилизовали более 1000 военнослужащих национальной гвардии для переброски в Африку, сообщает Telegram-канал «Поисковик ЗВИ».
Так, на базе 116-й пехотной бригады сформирована оперативная группа Red Dragon, в которую вошло несколько подразделений штата Виргиния.
«Штабная рота из Линчбурга, бойцы "Альфы" (Бедфорд), "Браво" (Лексингтон), "Дельта" (Пуласки) 1-го батальона; "Гольф" из 429-го батальона тылового обеспечения; "Браво" (Саффолк) 2-го батальона 183-го кавалерийского полка; "Альфа" (Шарлоттсвилл) 3-го батальона 116-го пехотного полка», — отметили администраторы канала.
Кроме того, на Черный континент отправятся военнослужащие штата Кентукки. Бойцам национальной гвардии предстоит выполнять задачи по обеспечению безопасности объединенной оперативной группы «Африканский рог», расквартированной в Джибути.
Однако увеличению численности представителей Соединенных Штатов вряд ли будут рады жители региона, так как присутствие американцев зачастую сопровождается вмешательством во внутренние дела государств.
Стоит также напомнить, что уже сейчас половина материка покрыта небольшими опорными пунктами США. Некоторые из них эксплуатируются постоянно и являются так называемыми передовыми операционными базами.
В настоящее время на континенте находится более 8 тысяч американских солдат, большая часть которых сосредоточена в Западной Африке. Ранее сообщалось, что Белый дом создает военные объекты по всему региону.