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Школьники Эфиопии вышли на уборку урожая по всей республике

Весь мир
Школьники Эфиопии вышли на уборку урожая по всей республике
pixabay.com  /  delmee

Аддис-Абеба, 6 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед поблагодарил школьников республики за участие в ежегодной акции по сбору урожая.

«Выражаю признательность всем старшеклассникам и их учителям, которые на протяжении недели будут помогать фермерским общинам в этом нелегком деле. Вместе мы продолжим упорно работать на благо нации», — написал глава государства в своем Twitter.

Для того, чтобы учебный процесс не пострадал, с 6 по 12 декабря в Эфиопии закрываются все средние школы.

Ранее стало известно, что национальные силы обороны и безопасности (ENDF) взяли под контроль несколько населенных пунктов в штате Амхара. Военные также отбили у сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) города Джаму, Деголо, Мехал Меду и прилегающие к ним территории. Радикалы отступили в Хамусит и Кеберо Меда.

Несмотря на боевые действия в республике, Эфиопию посетил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И, который провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Демеке Меконненом. Представитель КНР гарантировал Аддис-Абебе дальнейшую дипломатическую поддержку.

В отличие от Пекина Вашингтон делает все возможное для того, чтобы усложнить жизнь правительству африканской страны. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

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африка эфиопия школьники уборка урожая
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