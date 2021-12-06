Школьники Эфиопии вышли на уборку урожая по всей республике

Аддис-Абеба, 6 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед поблагодарил школьников республики за участие в ежегодной акции по сбору урожая.

«Выражаю признательность всем старшеклассникам и их учителям, которые на протяжении недели будут помогать фермерским общинам в этом нелегком деле. Вместе мы продолжим упорно работать на благо нации», — написал глава государства в своем Twitter.

Для того, чтобы учебный процесс не пострадал, с 6 по 12 декабря в Эфиопии закрываются все средние школы.

Ранее стало известно, что национальные силы обороны и безопасности (ENDF) взяли под контроль несколько населенных пунктов в штате Амхара. Военные также отбили у сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) города Джаму, Деголо, Мехал Меду и прилегающие к ним территории. Радикалы отступили в Хамусит и Кеберо Меда.

My appreciation to all high school students and teachers that are taking this week to support our farming communities with harvest. In unity, we will continue persevering as a nation! pic.twitter.com/sL81wkLWcz — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) December 6, 2021

Несмотря на боевые действия в республике, Эфиопию посетил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И, который провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Демеке Меконненом. Представитель КНР гарантировал Аддис-Абебе дальнейшую дипломатическую поддержку.

В отличие от Пекина Вашингтон делает все возможное для того, чтобы усложнить жизнь правительству африканской страны. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.