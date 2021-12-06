Antiwar: США получат только проблемы от возможного конфликта с Россией из-за Украины

Вашингтон, 6 декабря. США могут настигнуть проблемы, если они вступят в конфликт с Россией из-за Украины или Прибалтики. Такое мнение высказал американский политолог, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.

В своем материале для портала Antiwar, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», аналитик указал, что обострение ситуации вокруг Украины грозит Соединенным Штатам серьезными последствиями, в частности, из-за позиции самого Белого дома. Он указал, что «защита» украинского государства от РФ станет для США «нелегкой прогулкой», потому что Киев в стратегическом смысле значит для России гораздо больше, чем для Вашингтона.

«Оправдать войну с ядерной державой из-за страны, находящейся за тысячи миль от нас, без какой-либо связи с безопасностью США, было бы чрезвычайно сложно в глазах американского народа», — подчеркнул Бэндоу.

При этом он уверен, что опасность для США усиливается громкими заявлениями о «непоколебимой» приверженности Соединенных Штатов интересам Украины. Также политолог добавил, что Вашингтону совершенно невыгодно будет пытаться «защитить» и прибалтийские страны.

Эксперт уверен, что если европейские члены Североатлантического альянса действительно опасаются за собственную безопасность, то они должны тратить больше финансов на оборону.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что США пытались убедить Евросоюз во «вторжении» РФ на Украину. Кроме того, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон договорились вместе работать над «сдерживанием России», передает «Царьград». Примечательно, что в Москве не раз говорили об отсутствии планов по нападению на другие страны.