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Минюст ЦАР обвинил Специальный уголовный суд в отстаивании интересов коллективного Запада

Весь мир
Минюст ЦАР обвинил Специальный уголовный суд в отстаивании интересов коллективного Запада
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 6 декабря. Специальный уголовный суд (CPS) Центральноафриканской Республики подчиняется Франции и другим странам коллективного Запада, сообщил министр юстиции ЦАР Памфил Орадимо.

«Процедуры ареста и освобождения Хасана Бубы рассматривались только Специальным уголовным судом, а он фактически находится под международным контролем и финансируется Парижем. Соответственно, выполняет заказ тех, кто пытается дискредитировать Банги», — отметил руководитель ведомства.

Орадимо добавил, что без реальных обвинений и доказательств вины в пособничестве членам бандформирований чиновника отпустили через несколько дней.

Минюст ЦАР обвинил Специальный уголовный суд в отстаивании интересов коллективного Запада
facebook.com / @Renaissance.cf

«Странный арест инициирован следственной палатой кабинета №1 Специального уголовного суда по так называемому делу Алиндао от 2018 года. Ордер выдан в октябре 2020 года, но все это выглядит как персонализированная политическая акция, направленная на удар по имиджу правительства», — отметил министр юстиции.

Полиция задержала Хасана Бубу в конце ноября. Разрешение выдали сотрудники CPS, при этом его обвинили в преступлениях против жителей страны, ранее совершенных в составе группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

Однако в суде не учли, что после подписания политического соглашения о примирении (APPR-RCA) от 6 февраля 2019 года Буба получил пост министра животноводства и отвечал за увеличение поголовья скота, полностью прекратив взаимодействие с радикалами. Кроме того, служители Фемиды не нашли доказательств причастности чиновника к преступлениям боевиков.

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африка коллективный запад цар специальный уголовный суд
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