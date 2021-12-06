Минюст ЦАР обвинил Специальный уголовный суд в отстаивании интересов коллективного Запада

Банги, 6 декабря. Специальный уголовный суд (CPS) Центральноафриканской Республики подчиняется Франции и другим странам коллективного Запада, сообщил министр юстиции ЦАР Памфил Орадимо.

«Процедуры ареста и освобождения Хасана Бубы рассматривались только Специальным уголовным судом, а он фактически находится под международным контролем и финансируется Парижем. Соответственно, выполняет заказ тех, кто пытается дискредитировать Банги», — отметил руководитель ведомства.

Орадимо добавил, что без реальных обвинений и доказательств вины в пособничестве членам бандформирований чиновника отпустили через несколько дней.

facebook.com / @Renaissance.cf

«Странный арест инициирован следственной палатой кабинета №1 Специального уголовного суда по так называемому делу Алиндао от 2018 года. Ордер выдан в октябре 2020 года, но все это выглядит как персонализированная политическая акция, направленная на удар по имиджу правительства», — отметил министр юстиции.

Полиция задержала Хасана Бубу в конце ноября. Разрешение выдали сотрудники CPS, при этом его обвинили в преступлениях против жителей страны, ранее совершенных в составе группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

Однако в суде не учли, что после подписания политического соглашения о примирении (APPR-RCA) от 6 февраля 2019 года Буба получил пост министра животноводства и отвечал за увеличение поголовья скота, полностью прекратив взаимодействие с радикалами. Кроме того, служители Фемиды не нашли доказательств причастности чиновника к преступлениям боевиков.