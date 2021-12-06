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Миротворцев ООН осудили за игнорирование нападения боевиков на город Куанго в ЦАР

Весь мир
Миротворцев ООН осудили за игнорирование нападения боевиков на город Куанго в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 6 декабря. Контингент многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) проигнорировал нападение боевиков на город Куанго и не стал защищать гражданских. Об этом сообщает Revue Centrafricaine.

«Пока бойцы правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA) героически отбивали атаки радикалов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), давая людям возможность покинуть населенный пункт, находящиеся рядом с ними миротворцы просто наблюдали.

Таким образом, «голубые каски» вновь отстранились от выполнения прямых обязанностей по защите жителей», — подчеркнули сотрудники издания.

Когда последние люди эвакуировались, отступили и военнослужащие, так как натиск хорошо вооруженных боевиков сдерживать было сложно. Тем не менее правительство ЦАР незамедлительно отреагировало на атаку UPC, и в Куанго сразу же направились усиленные подразделения специального назначения FACA.

Миротворцев ООН осудили за игнорирование нападения боевиков на город Куанго в ЦАР
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Узнав о том, что к населенному пункту стягиваются подготовленные российскими инструкторами войска, радикалы разбежались, предварительно разграбив город.

«В настоящее время солдаты FACA контролируют ситуацию и проводят зачистку близлежащих территорий. Вернулись и жители, которые поблагодарили власти за молниеносную реакцию и организацию рейдовой операции. Они выразили надежду, что правительство разместит в Куанго военную часть и организует полноценный опорный пункт», — заключили в СМИ.

Ранее центральноафриканцы осудили Совет Безопасности за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН.

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