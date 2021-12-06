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Перенесший тяжелую операцию Леонтьев показал спортивную фигуру

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 21:03
Шоу-бизнес
Перенесший тяжелую операцию Леонтьев показал спортивную фигуру
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 6 декабря. Народный артист РФ Валерий Леонтьев перенес тяжелую операцию, но уже через полгода появился перед своей аудиторией. Поклонники поразились спортивной фигуре 72-летнего певца.

Леонтьев недавно вышел на сцену фестиваля «Песня года» в леопардовом пиджаке и в штанах из кожи. Такой эпатажный образ артист выбрал для своего первого выступления после двух перенесенных операций.

Недавно в Instagram появилось видео из-за кулис, где Леонтьев готовился к выходу на сцену. Белые обтягивающие джинсы и майка-сетка подчеркнули фигуру артиста.

«Всем бы так выглядеть в 72!»;

«Ну он в отличной форме, Казанова»;

«Ну, огонек же, девочки?»;

«Молодец! Так держать! Даже не верится, что ему столько лет», — писали подписчики.

Перенесший тяжелую операцию Леонтьев показал спортивную фигуру
Prt Scr instagram.com / @klaragavrilovna_tut

Полгода артист сидел дома. «Затворничество» Леонтьева объясняется двумя перенесенными операциями — на глазах и ногах, сообщает «Вечерняя Москва». Недавно артист перенес коронавирус нового типа на ногах. Леонтьев встречался с коллегами и узнал о болезни случайно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Перенесший тяжелую операцию Леонтьев показал спортивную фигуру
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