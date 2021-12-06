Перенесший тяжелую операцию Леонтьев показал спортивную фигуру

Москва, 6 декабря. Народный артист РФ Валерий Леонтьев перенес тяжелую операцию, но уже через полгода появился перед своей аудиторией. Поклонники поразились спортивной фигуре 72-летнего певца.

Леонтьев недавно вышел на сцену фестиваля «Песня года» в леопардовом пиджаке и в штанах из кожи. Такой эпатажный образ артист выбрал для своего первого выступления после двух перенесенных операций.

Недавно в Instagram появилось видео из-за кулис, где Леонтьев готовился к выходу на сцену. Белые обтягивающие джинсы и майка-сетка подчеркнули фигуру артиста.

«Всем бы так выглядеть в 72!»; «Ну он в отличной форме, Казанова»; «Ну, огонек же, девочки?»; «Молодец! Так держать! Даже не верится, что ему столько лет», — писали подписчики.

Prt Scr instagram.com / @klaragavrilovna_tut

Полгода артист сидел дома. «Затворничество» Леонтьева объясняется двумя перенесенными операциями — на глазах и ногах, сообщает «Вечерняя Москва». Недавно артист перенес коронавирус нового типа на ногах. Леонтьев встречался с коллегами и узнал о болезни случайно.