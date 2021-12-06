Банги, 6 декабря. Сотрудники Специального уголовного суда Центральноафриканской Республики (CPS) должны задержать беглого экс-президента Франсуа Бозизе и главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу. Об этом сообщает новостной ресурс Nos Medias.

По словам журналистов, закон об организации и функционировании ведомства гласит, что его представители отвечают за расследование серьезных преступлений, совершенных с 2003 года.

«Поэтому мы призываем CPS задержать Франсуа Бозизе и Али Дарассу. Интересно посмотреть, как отреагируют в подконтрольном коллективному Западу суде. Хотя все прекрасно понимают, что он финансируется Францией, Соединенным Королевством, Европейским союзом и даже США. Это отрицательно сказывается на беспристрастности и независимости ведомства, поэтому экс-президент, который пытался захватить власть в ЦАР, до сих пор на свободе», — утверждают в СМИ.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Сотрудники Nos Medias добавили, что все действия CPS согласуются с Парижем и другими заказчиками, которые решают, кто подлежит аресту, а кто нет.

«Вам не нужно учиться в школе, чтобы знать тех, кто грабит и убивает центральноафриканцев, кто прикрывает эти преступления и, самое главное, заказывает. Сильная и суверенная Центральноафриканская Республика не нужна Западу, поэтому нападки будут продолжаться», — заключили журналисты.

Ранее жители ЦАР обвиняли иностранных сотрудников Специального уголовного суда в поддержке боевиков.