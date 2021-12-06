Владимир Путин поздравил сборную России с победой на Кубке Дэвиса

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских теннисистов с исторической победой на Кубке Дэвиса.

Владимир Путин обратился к теннисистам сборной России, которые принесли национальной команде первую с 2006 года победу на Кубке Дэвиса. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте главы государства.

«От души поздравляю вас с триумфом на Кубке Дэвиса! Победа в этом престижнейшем турнире — большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплоченность, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года», — говорится в телеграмме.

В финале Кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде, сборная России обыграла Хорватию. Победу национальной команде принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев