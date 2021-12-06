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Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 21:38
Весь мир
Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США
twitter.com/BrunoRguezP  /  Официальная страница Министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса

Гавана, 6 декабря. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес и директор Управления политических исследований Китая Тянь Пэйянь раскритиковали «Саммит за демократию», который организуют США.

Родригес заявил, что Вашингтон не хочет столкнуться с «потерей престижа и изоляцией на Генеральной ассамблее ООН». Поэтому они и созвали этот форум, который лишь демонстрирует «их слабость в вопросах демократии и прав человека».

По мнению Пэйянь, Америка не может давать советы, потому что именно США усилили поляризацию, социальное неравенство и «укрепили односторонние принудительные меры против других стран в условиях экономического спада», вызванного пандемией COVID-19.

«Западная демократическая модель, которую Соединенные Штаты намерены одобрить этой встречей, приносит не счастье, а бедствия, потому что она отвечает анахроничному менталитету раскола времен холодной войны. Любые попытки заставить другие страны копировать эту модель обречены на провал», — заявил Пэйянь.

Ранее саммит раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал это мероприятием «в духе холодной войны», которое может привести к неминуемому расколу в мировом сообществе.

«Саммит за демократию» пройдет с 9 по 10 декабря и будет посвящен трем темам: борьбе с авторитаризмом, коррупцией и защите прав человека. США пригласили на него 110 стран, кроме России, Китая, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Боливии.

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