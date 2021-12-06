Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США

Гавана, 6 декабря. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес и директор Управления политических исследований Китая Тянь Пэйянь раскритиковали «Саммит за демократию», который организуют США.

Cuban Foreign Affairs Minister Bruno Rodriguez and China’s Office of Political Research Director Tian Peiyan criticized the selectivity of the U.S.-convened "Democracy Summit," which will be held virtually from Thursday to Friday. https://t.co/QgKiwk82jZ — teleSUR English (@telesurenglish) December 6, 2021

Родригес заявил, что Вашингтон не хочет столкнуться с «потерей престижа и изоляцией на Генеральной ассамблее ООН». Поэтому они и созвали этот форум, который лишь демонстрирует «их слабость в вопросах демократии и прав человека».

По мнению Пэйянь, Америка не может давать советы, потому что именно США усилили поляризацию, социальное неравенство и «укрепили односторонние принудительные меры против других стран в условиях экономического спада», вызванного пандемией COVID-19.

«Западная демократическая модель, которую Соединенные Штаты намерены одобрить этой встречей, приносит не счастье, а бедствия, потому что она отвечает анахроничному менталитету раскола времен холодной войны. Любые попытки заставить другие страны копировать эту модель обречены на провал», — заявил Пэйянь.

Ранее саммит раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал это мероприятием «в духе холодной войны», которое может привести к неминуемому расколу в мировом сообществе.

«Саммит за демократию» пройдет с 9 по 10 декабря и будет посвящен трем темам: борьбе с авторитаризмом, коррупцией и защите прав человека. США пригласили на него 110 стран, кроме России, Китая, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Боливии.