Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США

Гавана, 6 декабря. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес и директор Управления политических исследований Китая Тянь Пэйянь раскритиковали «Саммит за демократию», который организуют США.

Cuban Foreign Affairs Minister Bruno Rodriguez and China’s Office of Political Research Director Tian Peiyan criticized the selectivity of the U.S.-convened "Democracy Summit," which will be held virtually from Thursday to Friday. https://t.co/QgKiwk82jZ