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Центральный банк Ливии начал процесс объединения
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Центральный банк Ливии начал процесс объединения
Весь мир
Центральный банк Ливии начал процесс объединения
cbl.gov.ly  /  Центробанк Ливии

Триполи, 6 декабря. Управляющий Центральным банком Ливии Садик аль-Кабир встретился с заместителем Али аль-Эбри для согласования подробного плана по запуску процесса объединения регулятора.

Этапы консолидации обсуждались в соответствии с дорожной картой, предложенной международной компанией профессиональных услуг Deloitte после завершения финансового аудита в июле текущего года.

«Стороны договорились о создании деловых и технических групп для внедрения процесса стандартизации», — подчеркивается в сообщении.

Садик аль-Кабир и Али аль-Эбри согласились запустить процесс консолидации, подтвердив свою приверженность дальнейшему прогрессу в достижении целей объединения всех подразделений Центрального банка Ливии.

Аудиторская компания Deloitte из Италии заключила два контракта с США. Совместными усилиями они проведут исследование в нефтяном секторе североафриканского государства.

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