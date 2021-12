Центральный банк Ливии начал процесс объединения

Триполи, 6 декабря. Управляющий Центральным банком Ливии Садик аль-Кабир встретился с заместителем Али аль-Эбри для согласования подробного плана по запуску процесса объединения регулятора.

Этапы консолидации обсуждались в соответствии с дорожной картой, предложенной международной компанией профессиональных услуг Deloitte после завершения финансового аудита в июле текущего года.

1/4

In the most significant step towards unification of the Central Bank of Libya to date, Governor of the Central Bank of Libya Mr Saddek Omar Elkaber and Deputy Governor, Mr Ali Salem Alhebri, met today to agree a detailed plan to embark on the process of unifying the CBL. pic.twitter.com/Tql8fUbfON