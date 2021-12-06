Действующий президент Гамбии Барроу победил на выборах главы государства

Банжул, 6 декабря. Действующий президент Гамбии Адама Барроу победил на состоявшихся в стране выборах главы государства.

По данным Независимой избирательной комиссии, гарант набрал около 53% голосов. Его основной соперник — лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо — получил порядка 28%.

«Демократия вступила в свои права», — заявил Барроу во время выступления перед сторонниками после официального объявления результатов.

Усейну Дарбо и два других кандидата, Мама Канде и Эсса Мбай Фаал, сообщили, что не согласны с решением ЦИК, так как подсчет голосов занял больше времени, чем ожидалось. Кроме того, они указали на нарушения избирательного законодательства, однако не представили конкретных доказательств.

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В общей сложности в президентской гонке участвовали шесть политиков, включая Барроу, добивавшегося переизбрания на второй срок. До его правления страной в течение 27 лет руководил Яйя Джамме, проигравший последнему на очередных выборах главы государства.

Отдельного упоминания стоит сам процесс: избирателям выдаются стеклянные шарики, которые кидаются в урну с портретом кандидата. Впоследствии они подсчитываются, и набравший простое большинство голосов объявляется победителем.