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Действующий президент Гамбии Барроу победил на выборах главы государства

Весь мир
Действующий президент Гамбии Барроу победил на выборах главы государства
wikipedia.org  /  Bjørn Christian Tørrissen / CC BY-SA 3.0

Банжул, 6 декабря. Действующий президент Гамбии Адама Барроу победил на состоявшихся в стране выборах главы государства.

По данным Независимой избирательной комиссии, гарант набрал около 53% голосов. Его основной соперник — лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо — получил порядка 28%.

«Демократия вступила в свои права», — заявил Барроу во время выступления перед сторонниками после официального объявления результатов.

Усейну Дарбо и два других кандидата, Мама Канде и Эсса Мбай Фаал, сообщили, что не согласны с решением ЦИК, так как подсчет голосов занял больше времени, чем ожидалось. Кроме того, они указали на нарушения избирательного законодательства, однако не представили конкретных доказательств.

Действующий президент Гамбии Барроу победил на выборах главы государства
fmsc.org /

В общей сложности в президентской гонке участвовали шесть политиков, включая Барроу, добивавшегося переизбрания на второй срок. До его правления страной в течение 27 лет руководил Яйя Джамме, проигравший последнему на очередных выборах главы государства.

Отдельного упоминания стоит сам процесс: избирателям выдаются стеклянные шарики, которые кидаются в урну с портретом кандидата. Впоследствии они подсчитываются, и набравший простое большинство голосов объявляется победителем.

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