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Ущерб экономике ЦАР от действий миротворцев ООН оценили в 89 миллионов долларов

Весь мир
Ущерб экономике ЦАР от действий миротворцев ООН оценили в 89 миллионов долларов
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 6 декабря. Ущерб экономике ЦАР от действий контрабандистов португальского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) может составлять около 89 миллионов долларов. Об этом говорится в материале Revue Centrafricaine.

«Прошел почти месяц с момента объявления громкого дела о хищениях золота и алмазов миротворцами Организации Объединенных Наций. О масштабах их преступлений свидетельствует тот факт, что полиция Лиссабона провела обыски в более чем 100 квартирах и офисах подозреваемых. Расследование продолжается», — пишут сотрудники издания.

Напомнили журналисты и о том, что российские специалисты, занимающиеся подготовкой таможенников Центральноафриканской Республики, сообщали о возможных случаях контрабанды со стороны «голубых касок».

Ущерб экономике ЦАР от действий миротворцев ООН оценили в 89 миллионов долларов
severalmaz.ru / пресс-служба ОАО «Севералмаз»

«Наши союзники настаивали на досмотре автомобилей МИНУСКА, что вызывало негативную реакцию со стороны руководства ООН. И как потом стало известно, русские оказались правы.

По оценкам экспертов, приблизительный ущерб экономике ЦАР от контрабанды с участием миротворцев может составлять около 64 миллионов долларов за вывоз алмазов и 25 — за хищение золота. Цифры весьма условны и могут быть намного выше, так как специалисты не включают другие ресурсы», — добавили в Revue Centrafricaine.

В СМИ отмечают, что власти страны должны сделать все возможное для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем. Журналисты также потребовали усиления контроля за деятельностью МИНУСКА, которые вместо стабилизации обстановки занимаются собственным обогащением.

В начале ноября полиция Португалии вскрыла контрабандную схему национального миротворческого контингента. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН незаконно доставляли наркотики, алмазы и золото из ЦАР в Европу.

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