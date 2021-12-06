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Политолог Матвейчев раскрыл схему сдачи Украины Соединенными Штатами

Политика
Политолог Матвейчев раскрыл схему сдачи Украины Соединенными Штатами
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 декабря. Одной из главных тем обсуждения в ходе грядущих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станет Украина. Такого мнения придерживаются многие эксперты, в числе которых и политолог Олег Матвейчев.

Эксперт убежден, что американскому лидеру этот разговор нужен в первую очередь для того, чтобы прощупать почву для возможной «сдачи» Украины России. Как считает Матвейчев, Незалежная давно стала тяготить Вашингтон, и теперь Джо Байден просто ищет возможность избавиться от нее с наименьшими репутационными потерями.

«Понятно, что Америка собирается Украину, этот чемодан без ручки, который она уже не в состоянии финансировать, сдать. Но сдать они ее хотят так, чтобы это не было слишком позорно. Поэтому задача состоит в том, чтобы на переговорах прощупать вариант поведения Путина в той или иной ситуации с Украиной», — заявил аналитик в эфире программы «60 минут».

По словам политолога, США наверняка не будут действовать слишком топорно, чтобы не скомпрометировать себя, поэтому вариант прямой атаки на ДНР и ЛНР на данный момент можно исключить.

Политолог Матвейчев раскрыл схему сдачи Украины Соединенными Штатами
Федеральное агентство новостей /

«Вариант, который сейчас очевиден — нападение на Донбасс с целью провокации России — с точки зрения пиара выглядит не очень хорошо для американцев. Если будет полномасштабное наступление, то будет очевидно, что глупость совершила сама Украина. Поэтому его использовать точно не будут», — считает эксперт.

В то же время, по мнению Матвейчева, именно нагнетание ситуации, заявления о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, могут дать Соединенным Штатам возможность для маневра. Он отмечает, что на данный момент Вашингтон просто пытается создать у всего мира иллюзию, будто он готовится защищать Украину в «борьбе» с Россией. Однако в итоге США просто получат возможность вовремя сдать Киев Москве. При этом эксперт не исключает, что для этого Штаты через Незалежную могут все же устроить провокацию в адрес РФ.

«Вот если предварительно накачать эту ситуацию, заранее объявить о том, что Россия якобы уже наметила наступление, то это может сработать. Ведь США скажут, что они просто хотели помочь Украине, поэтому и разместили там свои военные базы. После этого устроят провокацию, и Байден перекрестится, что он наконец-то Украину, эту черную дыру, с себя сбагрил — пусть теперь за нее отвечает Россия», — объяснил политолог Олег Матвейчев.

Ранее политолог Сергей Михеев объяснил, как президент Украины Владимир Зеленский выставил себя на посмешище.

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