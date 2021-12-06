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Тарасова колко ответила жене фигуриста Плющенко

Спорт
Тарасова колко ответила жене фигуриста Плющенко
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 декабря. Заслуженный тренер СССР, судья шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» Татьяна Тарасова отреагировала на резкие слова продюсера Яны Рудковской в свой адрес.

Продюсер Димы Билана и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила ранее, что Татьяна Тарасова неправа в своих суждениях, касающихся ее супруга Евгения Плющенка и сына Саши (Гном Гномыч).

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — колко заметила заслуженный тренер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Конфликт между Тарасовой и Рудковской разгорелся после выхода нового выпуска шоу «Секрет на миллион». Легендарная наставница заявила, что Этери Тутберидзе во многом опытнее, чем Евгений Плющенко, а у восьмилетнего Саши пока «не видно перспективы».

Рудковская заступилась за своих родных. Продюсер не считает мнение Тарасовой авторитетным, поскольку она не была тренером ни ее мужа, ни сына. Продюсер также негативно высказалась о Тутберидзе, чем насмешила комментатора Дмитрия Губерниева.

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тарасова рудковская гном гномыч
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