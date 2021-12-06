ВС ЦАР задержали разведывательную группу армии Чада в районе Майого

Банги, 6 декабря. Подразделения правительственной армии ЦАР (FACA) задержали в районе Майого вооруженную группу граждан Чада, сообщили в минобороны страны.

По данным ведомства, отряд состоял из четырех чадцев. Они проникли на территорию ЦАР, миновав пограничные пункты, а также посты национальных сил безопасности. Тем не менее позже их заметили и арестовали.

Все являются гражданами соседнего государства. Один из разведчиков, 27-летний Аркади Харон, оказался кадровым военнослужащим. При обыске у них изъяли автоматические винтовки, боеприпасы, а также радиостанции.

Le 4 décembre 2021, vers 17h00, dans la région de Mayogo, les #FACA ont arrêté 4 tchadiens et ont saisi 100 cartouches chez les détenus.L'un des détenus, âgé de 27 ans, est un soldat des forces armées tchadiennes, Arkadi Charon. Tous emmenés à Bossangoa et soupçonnés d'espionnage pic.twitter.com/N9Bd35Jdvk — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) December 6, 2021

В настоящее время подозреваемые в шпионаже доставлены в город Босангоа для проведения расследования. Ранее журналисты сообщали, что правительство Чада активно занимается подготовкой к вторжению на территорию ЦАР.

С этой целью оно возводит временный лагерь, в котором зафиксирована концентрация боевиков. Объект находится в 4 километрах от границы. Позже стало известно, что чадские наемники намерены использовать подростков из неблагополучных семей для диверсионных атак в ЦАР.