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ВС ЦАР задержали разведывательную группу армии Чада в районе Майого

Весь мир
ВС ЦАР задержали разведывательную группу армии Чада в районе Майого
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 6 декабря. Подразделения правительственной армии ЦАР (FACA) задержали в районе Майого вооруженную группу граждан Чада, сообщили в минобороны страны.

По данным ведомства, отряд состоял из четырех чадцев. Они проникли на территорию ЦАР, миновав пограничные пункты, а также посты национальных сил безопасности. Тем не менее позже их заметили и арестовали.

Все являются гражданами соседнего государства. Один из разведчиков, 27-летний Аркади Харон, оказался кадровым военнослужащим. При обыске у них изъяли автоматические винтовки, боеприпасы, а также радиостанции.

В настоящее время подозреваемые в шпионаже доставлены в город Босангоа для проведения расследования. Ранее журналисты сообщали, что правительство Чада активно занимается подготовкой к вторжению на территорию ЦАР.

С этой целью оно возводит временный лагерь, в котором зафиксирована концентрация боевиков. Объект находится в 4 километрах от границы. Позже стало известно, что чадские наемники намерены использовать подростков из неблагополучных семей для диверсионных атак в ЦАР.

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