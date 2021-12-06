Европейский суд по правам человека запретил Польше высылать мигрантов в Белоруссию

Страсбург, 6 декабря. Польша не имеет права высылать в Белоруссию нелегальных мигрантов, которые уже проникли на территорию республики. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Представители судебного органа с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрели 47 заявлений о применении обеспечительных мер на фоне образовавшегося миграционного кризиса в ЕС.

«В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши», — сказано в постановлении.

Польские пограничники до этого обвинили силовиков Белоруссии в использовании шумовых петард, передает НСН.

В минобороны Польши также сообщили, что Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.