Шеф-повар Рамазанов посоветовал приготовить на новогодний стол шашлык

Москва, 6 декабря. Рецептом коронного блюда на новогодний стол поделился шеф-повар Рафидин Рамазанов. Он посоветовал приготовить шашлык, легкий салат для дам и роллы на десерт.

Рамазанов напомнил, что наступающий год пройдет под знаком Тигра, а хищники предпочитают мясо. Поэтому на праздничном столе обязательно должно быть мясное блюдо. Повар посоветовал пожарить шашлык. Рецептом его приготовления в домашних условиях Рамазанов поделился с Общественной Службой Новостей.

«Замаринуйте... Разогрейте духовку до 200 °C для куриного шашлыка или до 230-240 °C для из другого мяса. Хорошо разогрев, отправляйте шашлык в духовку на 25 минут, переворачивая мясо каждые 5-10 минут и поливая маринадом», — рассказал шеф-повар.

Для дам можно приготовить салат из зеленого горошка и плавленого сыра. На десерт — легкие роллы из блинов и творога.

Стоимость самых популярных новогодних салатов за год существенно выросла в России, подсчитали аналитики. Салат оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в прошлом году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей — это больше на 25%, чем в прошлом году.