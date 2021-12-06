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NetEase: Китай сохранит нейтралитет в случае противостояния между Россией и Украиной

Армия
NetEase: Китай сохранит нейтралитет в случае противостояния между Россией и Украиной
wikimedia.org  /  Public Domain

Пекин, 6 декабря. Начало вооруженного противостояния между Украиной и Россией повлияет на геополитическую картину современного мира. К такому выводу пришли эксперты китайского портала NetEase.

Ранее газета New York Times сообщила, что американская разведка предупредила страны НАТО о том, что Россия якобы «готовит вторжение» на территорию Украины. В свою очередь российская сторона отвергла подобные утверждения, назвав их пустым нагнетанием, передает «ПолитРоссия». В Москве подчеркнули, что РФ не планирует нападать на другие страны.

Китайские аналитики отметили, что России невыгоден конфликт на Украине, так как это окончательно испортит отношения Москвы с США и европейскими странами. При этом эксперты не исключили, что Киев может пойти на провокации с молчаливого одобрения партнеров. В этом случае Китай будет вынужден сохранить нейтралитет и занять роль посредника между РФ и Западом.

«В случае начала войны Запад будет оказывать большое давление на Россию, которое ей придется как-то выдерживать. В этом контексте Москва, очевидно, будет рассматривать китайско-российские отношения как важное средство для прорыва западной блокады», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подразделения ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает «Царьград».

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Все новости / Армия / NetEase: Китай сохранит нейтралитет в случае противостояния между Россией и Украиной
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