Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 21:53
21:37
Политика
Псаки: США намерены устроить дипломатический бойкот ОИ в Китае
21:34
Политика
Песков: Москва обеспокоена возможным присутствием военных НАТО на Украине
21:33
Происшествия
Возгорание площадью 800 квадратных метров произошло на юге Москвы
21:26
Общество
Депутат ГД Хубезов описал сценарии развития омикрон-штамма коронавируса в России
21:17
Политика
В Сети высказались о возможной капитуляции Украины после переговоров с РФ
21:14
Весь мир
Власти Соединенных Штатов расширяют присутствие в Африке
21:14
Происшествия
Торговый центр в Люберцах эвакуировали из-за игры детского аниматора в «минирование»
21:13
Весь мир
Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США
21:11
Весь мир
Школьники Эфиопии вышли на уборку урожая по всей республике
21:08
Весь мир
Центральный банк Ливии начал процесс объединения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Коми приютили экзотического суриката Катю и бородатую неясыть Нику

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 20:49
Общество
Жители Коми приютили экзотического суриката Катю и бородатую неясыть Нику
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Коми Гор

Сыктывкар, 6 декабря. Необычные питомцы проживают в семье Тестовых в селе Выльгорт Республики Коми. Бородатая неясыть Ника и экзотический сурикат Катя мирно сосуществуют под одной крышей.

Хозяйка Ася называет суриката Катю антидепрессантом, он заставляет забывать любые невзгоды. Зверек появился в семье полтора года назад, от нее отказались прежние хозяева. Дом пришлось переоборудовать для нового питомца, содержание экзотического животного — дело ответственное, признается глава семьи. Сурикат питается насекомыми из зоомагазина.

Жители Коми приютили экзотического суриката Катю и бородатую неясыть Нику
Prt Scr youtube.com / ГТРК Коми Гор

Бородатая неясыть Ника родилась в неволе, ее привезли из Холзанского центра реабилитации хищных животных. Неясыть признает только свою семью, чужих не жалует, рассказывает Виктор Тестов. Ника с удовольствием гуляет на улице, а Катя наблюдает за всем из окна — сурикаты не переносят холода. Сова подстроилась под режим хозяев и бодрствует днем, а спит ночью.

Наличие мяукающих животных в доме ставит по сомнение надежность установки новогодней елки, так как хвостатые проявляют интерес к праздничному дереву. Пользователь TikTok поделился хитростью, которую он использует, чтобы уберечь наряженную елку от своих четырех усатых-полосатых.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Коми приютили экзотического суриката Катю и бородатую неясыть Нику
коми хорошие новости россии домашние питомцы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать