Жители Коми приютили экзотического суриката Катю и бородатую неясыть Нику

Сыктывкар, 6 декабря. Необычные питомцы проживают в семье Тестовых в селе Выльгорт Республики Коми. Бородатая неясыть Ника и экзотический сурикат Катя мирно сосуществуют под одной крышей.

Хозяйка Ася называет суриката Катю антидепрессантом, он заставляет забывать любые невзгоды. Зверек появился в семье полтора года назад, от нее отказались прежние хозяева. Дом пришлось переоборудовать для нового питомца, содержание экзотического животного — дело ответственное, признается глава семьи. Сурикат питается насекомыми из зоомагазина.

Prt Scr youtube.com / ГТРК Коми Гор

Бородатая неясыть Ника родилась в неволе, ее привезли из Холзанского центра реабилитации хищных животных. Неясыть признает только свою семью, чужих не жалует, рассказывает Виктор Тестов. Ника с удовольствием гуляет на улице, а Катя наблюдает за всем из окна — сурикаты не переносят холода. Сова подстроилась под режим хозяев и бодрствует днем, а спит ночью.

Наличие мяукающих животных в доме ставит по сомнение надежность установки новогодней елки, так как хвостатые проявляют интерес к праздничному дереву. Пользователь TikTok поделился хитростью, которую он использует, чтобы уберечь наряженную елку от своих четырех усатых-полосатых.