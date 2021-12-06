Аналитик Ищенко сообщил об укреплении влияния России в Европе из-за давления США на «СП-2»

Москва, 6 декабря. Россия смогла одержать победу в противостоянии с США в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Аналитик и политолог Ростислав Ищенко рассказал, как Кремлю удалось это сделать.

Эксперт обратил внимание на уникальность трансбалтийского проекта: он приносит прибыль всем участникам, даже когда простаивает. Американцы оказывали давление, чтобы помешать запуску «Северного потока — 2», но в итоге проиграли. Их действия возымели обратный эффект, ведь Россия обогатилась.

«В результате американских махинаций влияние России на Европу только укрепилось», — раскрыл хитрый трюк Москвы политолог в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Соединенные Штаты, совершая нападки на газопровод, в результате спровоцировали рост цен на энергетическом рынке Европы. Стоимость газа увеличилась втрое, а цены, прописанные в контрактах с российским «Газпромом», выросли почти в два раза. Ростислав Ищенко констатировал: Россия получила великолепный подарок. Она продолжит транспортировать газ в европейские страны в прошлых объемах, а получать будет вдвое больше.

Политолог спрогнозировал, что даже при неработающем «Северном потоке — 2» Москва сможет легко и быстро его окупить. Это может произойти через год или даже раньше, резюмировал аналитик.

НСН информировала, что газопровод нужен Европе. Украине и другим странам пора прекратить нападки на него.

Ранее Ростислав Ищенко заявил, что участники американского «Саммита за демократию» ни о чем не договорятся.