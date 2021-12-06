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Прокуратура Мексики предъявила обвинения причастным к катастрофе в метро

Весь мир
Прокуратура Мексики предъявила обвинения причастным к катастрофе в метро
twitter.com/FiscaliaCDMX  /  Официальная страница Генеральной прокуратуры Мехико

Мехико, 6 декабря. Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) заявила о возбуждении уголовных дел против десяти человек из-за нарушений при строительстве метро, которые привели к гибели 26 человек.

Пресс-секретарь генерального прокурора Улисес Лара сказал, что подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности, нанесении ущерба и причинении телесных повреждений. В ведомстве не назвали имен в соответствии с правилами презумпции невиновности страны. При этом обвинение уточнило, что пакет расследований составляет 59 томов и более 30 тыс. страниц документов.

По данным прокуратуры, причиной обрушения стали строительные дефекты, такие как некачественные сварные швы и отсутствие соединительных шпилек. Также свою роль сыграло плохое проектирование.

Трагедия на перегоне Оливос — Тесонко

Обрушение эстакады метро в Мехико — катастрофа, произошедшая на 12-й линии метрополитена 3 мая этого года. На перегоне Оливос — Тесонко поддерживающая балка эстакады разрушилась под проезжающим поездом. Два последних вагона упали на проспект Тлауак возле станции «Оливос». В результате погибли 26 человек, 79 получили ранения.

По данным мексиканских СМИ, проблемы с 12-й линией начались еще на этапе строительства в 2008 году, которое несколько раз прерывалось. В итоге ветка была введена в эксплуатацию в 2012 году. После начала использования поезда на отдельных участках стали сходить с рельс, часть линии была закрыта на доработку. В 2015 году независимая комиссия выявила порядка 12 нарушений, среди которых — несовместимость между колесами поезда и рельсами и другие.

В 2017 году жители сообщили, что на участка моста есть видимые трещины, которые могут вызвать обрушение. По полученным жалобам транспортные власти отремонтировали прогон. В 2019 года инженерная компания Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados провела исследование и сделала вывод, что опасности нет.

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метро трагедия мехико
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