Зеленский: на Украине началось строительство завода по производству военных беспилотников

Киев, 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране стартовало строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

По его словам, подобное предприятие появится в стране впервые. Оно будет заниматься ремонтом и производством современных турецких дронов Bayraktar TB2. Завод начнет свою работу к концу 2022 года.

«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе якобы не нарушает Минские соглашения.

Позднее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал Киев не отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Турцией. По его словам, именно покупатель несет полную ответственность за последствия использования ударного вооружения, передает «Царьград». При этом многие эксперты уверены, что Киев будет использовать дроны для нанесения ударов по территории ДНР и ЛНР.