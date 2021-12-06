Страны ЕС рискуют потерять 500 тысяч рабочих мест из-за энергоперехода

Брюссель, 6 декабря. Слишком быстрый переход на «зеленые» технологии в энергетике может привести к потере странами ЕС около 500 тысяч рабочих мест, пишет Bloomberg.

Около ста компаний, опрошенных Европейской ассоциацией автомобильных поставщиков, заявили, что к 2035 году, когда в ЕС запретят использовать машины на бензине и дизельном топливе, станут отчетливо видны социальные и экономические последствия энергопеперхода в виде массовой безработицы. При этом, как отмечает агентство, в производстве электрических деталей и батарей появятся 226 тысяч вакантных мест, что позволит смягчить кризис на рынке труда.

Еврокомиссия в начале 2021 года объявила о намерении полностью исключить выбросы углекислого газа в новых автомобилях к 2035 году. После этого в странах ЕС будет фактически запрещено продавать машины, работающие на ископаемом топливе.

Власти Греции в конце ноября начали обсуждать проект закона о начале постепенного отказа от автомобилей с ДВС в 2023 году. Предполагается, что к 2030 году страна полностью исключит из продажи такие машины.