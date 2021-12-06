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Певец Филипп Киркоров собирается подать в суд на «Госуслуги»

Общество
Певец Филипп Киркоров собирается подать в суд на «Госуслуги»
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Филипп Киркоров заявил, что планирует судиться с порталом госуслуг. Недовольство артиста связано со штрафами за нарушения ПДД, которые числятся за ним.

По словам исполнителя, штрафы бывают у всех водителей, но он вовремя все оплачивает. Поэтому никаких задолженностей быть не должно. «Госуслуги» распространили не соответствующие действительности сведения, добавил Киркоров.

«Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто», — поделился певец с каналом «Москва 24».

Экс-супруг Аллы Пугачевой вместе с адвокатами будет подавать встречный иск. Ранее СМИ выяснили о десятках административных дел в отношении артиста. Киркорову грозит арест на 15 суток либо обязательные работы.

Заседания суда намечены на 14 декабря, сообщает «Вечерняя Москва». При этом правозащитник Александр Добровинский опровергает наличие у поп-короля штрафов от ГИБДД.

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