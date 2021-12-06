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Украина вошла в число лидеров по закупкам турецкой военной техники

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 21:09
Весь мир
Украина вошла в число лидеров по закупкам турецкой военной техники
baykardefence.com  /  BAYKAR

Анкара, 6 декабря. За период с января по ноябрь этого года экспорт турецкой продукции военного назначения, произведенной предприятиями оборонной и авиационной промышленности, существенно превысил показатели всего 2020-го.

По данным Anadolu, в топ-6 по закупкам боевой техники у Анкары вошла Украина, потратившая на эти цели порядка 123,3 млн долларов.

Киев всерьез заинтересовался беспилотниками Bayraktar и уже опробовал их, применив турецкие БПЛА в зоне боевых действий на территории Донбасса. Воздушные машины уже были замечены пролетающими вдоль зоны соприкосновения с силами Донецкой и Луганской народных республик, а также отличились в нескольких нападениях на позиции ополчения.

Не исключено, что эти инциденты свидетельствуют о тренировках украинских войск в использовании новых БПЛА, однако они могут стать причиной жертв среди мирного населения, а их использование является нарушением существующих соглашений, ограничивающих применение авиации в регионе.

Турецкие БПЛА на Украине
Global Look Press / Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

На пятом месте по закупкам военной техники у Турции находится Германия, заплатившая Анкаре 142,8 млн, на четвертом — ОАЭ (161,4 млн), на третьем — Катар (180,5 млн), на втором — Азербайджан (192,1 млн). Первенство по показателю импорта турецкой техники уже традиционно заняли США. Несмотря на существующие разногласия, касающиеся закупок Анкарой российских зенитных комплексов C-400, Вашингтон обеспечил своим ближневосточным партнерам доход в размере 1,32 млрд долларов.

Союз экспортеров Турции (TİM) отмечает, что начиная с 2018-го предприятия отрасли ВПК год от года увеличивали продажи своей техники. Если в 2018 году экспорт их продукции достигал 2,35 млрд, то в 2019-м — 2,74 млрд. Пандемия коронавируса, блокировки и возникший из-за этого по всему миру кризис вызвали резкое падение продаж, что в таких условиях было естественным. В 2020 году Анкара заработала на военной продукции 2,28 млрд, однако на фоне улучшения обстановки в мирен турецкий оборонпром снова набирает обороты: за неполный год его доходы достигли уже 2,79 млрд. Аналитики полагают, что с учетом последний месяца года этот показатель увеличится до 3 млрд, что станет для государства историческим рекордом.

Рекламу турецкой технике, безусловно, обеспечило широкое вовлечение Анкары в ряд региональных конфликтов и активное обеспечение оружием лояльных ей группировок. Однако помимо доходов такая политика становится причиной определенных политических разногласий со странами, в дела которых вмешивается республика.

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Все новости / Весь мир / Украина вошла в число лидеров по закупкам турецкой военной техники
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