Белый дом заявил, что Байден не будет «грозить пальцем» Путину

Вашингтон, 6 декабря. Американский лидер Джо Байден не будет «грозить пальцем» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в Белом доме.

Американская администрация выступила с заявлением накануне переговоров двух лидеров. Отмечается, что США готовы поддержать дискуссию между Россией и НАТО, но выступают против красных линий со стороны Москвы. Вашингтон также не планирует применять военную силу в отношении РФ, подчеркивается в сообщении.

Москва ранее выразила обеспокоенность из-за размещения сил НАТО в соседних с Россией регионах. РФ заявляла, что они являются красной линией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно сообщил журналистам, что прямой трансляции беседы Путина и Байдена не будет. Кремль позже предоставит первые кадры переговоров.