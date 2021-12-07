«Решили поиздеваться»: как коммунальные службы справляются со снегом в Петербурге

Зима в Санкт-Петербурге только началась, но улицы города уже заметены снегом после прошедших над Северной столицей циклонов «Бенедикт» и «Даниэль». Уже неделю коммунальные службы не могут очистить проезжие части и тротуары от снега, которого с каждым днем становится все больше.

Обильный снегопад шел практически без перерыва целую неделю, что спровоцировало множество пробок и ДТП, а карта «Яндекса» каждый вечер горит алым цветом, что свидетельствует о десятибалльных пробках. Люди часами добираются до работы на личных авто, а общественный транспорт ходит с большим отставанием.

Казалось бы, вся надежда на коммунальные службы, но их то не видно на улицах Петербурга, то их работа становится поводом для шуток в социальных сетях.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Так, например, на улице Савушкина, 14 работа коммунальщиков попала на видео, где видно, как мужчины сбрасывают снег с крыш жилых домов прямо на припаркованные во дворах автомобили. В комментариях к видео пользователи отметили, что аналогичную уборку снега с крыш можно увидеть и в других районах города.

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«Это же не шутки. Попади такое на голову, можно инвалидом на всю жизнь остаться, а то и в морг отъехать. Губернатор за жизнь и здоровье людей с себя ответственность, что, окончательно снять решил? Уже складывается такое впечатление, что коммунальщики решили поиздеваться над жителями города. Снег с дорог сгребают в карманы для остановок автобусов, что людям приходится перешагивать через это все, не говоря уже о пожилых, теперь снег скидывают на головы и машины», — написали петербуржцы.

Коммунальщики Василеостровского района были немного сообразительнее, и, чтобы не повредить льдом машины, работники накрыли авто матрасом и старым диваном. Странные действия коммунальщиков запечатлел очевидец утром 6 декабря.

Pr Scr vk.com / #Ленинград - город скверов, садов и парков

«Вы когда снег убирать начнете?! Вы опять не готовы были к зиме? Каждый раз это открытие для вас? Закуплено же много снегоуборочной техники! Или только по документам она есть? Наверное, по отчетам и уборка снега происходит все эти дни. Пешеходные дорожки завалены, пожилые люди еле ходят, машины стоят на проезжей части», — написала пользовательница Сети.

Pr Scr vk.com / #Ленинград - город скверов, садов и парков

Также на днях работа коммунальщиков чуть не лишила жизни маленького ребенка вместе с матерью. Женщину с детской коляской едва не погребло под горой снега у дома №42 на Садовой улице в Петербурге. Решившие почистить крышу рабочие сбрасывали снег на тротуар. В этот момент к парадной подошла женщина, которой требовалось поднять по ступенькам коляску. Ее заметил рабочий в яркой жилетке и попросил коллегу подождать пять минут, пока девушка пройдет в подъезд. Однако тот не услышал и продолжил сброс снега с крыши здания. К счастью, коляску с младенцем удалось в последний момент убрать из-под удара.

Невские Новости / Сергей Борода

«В городе снег до сих пор не убран, а они там не пойми чем занимаются. Явно возле Смольного таких проблем на парковках не встретишь», — прокомментировал петербуржец.

Pr Scr vk.com / #Ленинград - город скверов, садов и парков

В Сети появляется много материалов, на которых работа коммунальных служб просто поражает. Впереди долгая и снежная зима, жители Петербурга все еще надеются, что администрация как-то посодействует в этой ситуации. Но пока петербуржцы сами ищут пути решения, покупая лопаты и запасаясь терпением.

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.