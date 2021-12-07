Эксперты рассказали, чем грозит родителям катание ребенка на прицепленной к авто «ватрушке»



Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обсудил с экспертами в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие инициативы на законодательном уровне необходимо принять, чтобы обеспечить своевременную уборку дорог от снега, упорядочить парковку во дворах жилых домов и решить ряд других проблем в организации городского дорожного движения.

В Северную столицу пришла зима, автомобилисты опять столкнулись с проблемой несвоевременной уборки снега с проезжей части. Комментируя один из вопиющих случаев, когда дорожные службы не могли устранить затор на Московском шоссе в Шушарах в течение двух суток, эксперты отметили очередную неготовность городских дорожных и коммунальных служб к зимнему сезону.

«Опять неожиданно пришла зима, и к уборке снега никто не был готов», — заявил автоэксперт Владимир Сажин.

По словам участников эфира, проблема возникла из-за грузовиков, которые образовали очередь на въезде на склад и перекрыли движение по Московскому шоссе. Ситуацию усугубило бетонное ограждение, которое в этом месте сужает дорогу. ГИБДД медлила и долго не предпринимала действий по освобождению проезда. Все это стало причиной того, что многие автомобилисты добирались до домов через пробку в течение многих часов. По мнению эксперта рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрия Попова, ответственность за возникшую пробку во многом лежит на владельцах склада и частной дороги, которые не обеспечили свободный проезд грузовым автомобилям.

«Их можно оштрафовать, там штраф может составить до 1 млн рублей», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Моя законодательная идея — отдать дворы в оперативное управление тем, кто в них живет, дать им возможность поставить шлагбаум на въезде. И жильцы сами определят порядок парковки в своих дворах», — заявил Дмитрий Попов.

Зрители эфира поинтересовались, какие существуют правовые основания для решения конфликтных ситуаций во дворах жилых домов, когда одни жители очищают их от снега для парковки своих машин, а другие своевольно их занимают, или когда авто встают таким образом, что мешают проезду. По мнению Дмитрия Попова, правовых оснований бороться за расчищенное от снега место нет, это вопрос этики водительских отношений. С беспорядочной парковкой во дворах, по его мнению, тоже сложно бороться, но какие-то действия в этом направлении предпринимать нужно. Эксперт посоветовал обратиться в МЧС с просьбой провести учения по тушению пожара во дворе дома и с помощью этого определить места, где парковать машину нельзя. Но правильнее, по его мнению, будет передать парковочное пространство внутридворовых территорий в управление самих жильцов.

Эксперты также обратили внимание на участившиеся случаи нарушения ПДД водителями, когда они катают детей на прицепленных к авто «ватрушках». По словам Дмитрия Попова, формально автолюбитель вроде ничего не нарушает, но, согласно ПДД, буксировать он может только транспортное средство. «Ватрушка» априори таковым не является. И если посмотреть шире, то это ст. 213 УК РФ — «Хулиганство».

«Хулиганство с использованием транспортного средства. За него большое наказание. Если один раз его применить, счастливый обладатель кроссовера больше не захочет так развлекаться», — пояснил эксперт.

Претензии к водителю могут быть и со стороны органов опеки, потому что действия родителя могут быть оценены ими как неисполнение обязанностей по воспитанию и угроза жизни и здоровью ребенка, подытожил спикер.