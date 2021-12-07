Эксперты рассказали, чем грозит родителям катание ребенка на прицепленной к авто «ватрушке»

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обсудил с экспертами в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие инициативы на законодательном уровне необходимо принять, чтобы обеспечить своевременную уборку дорог от снега, упорядочить парковку во дворах жилых домов и решить ряд других проблем в организации городского дорожного движения.
В Северную столицу пришла зима, автомобилисты опять столкнулись с проблемой несвоевременной уборки снега с проезжей части. Комментируя один из вопиющих случаев, когда дорожные службы не могли устранить затор на Московском шоссе в Шушарах в течение двух суток, эксперты отметили очередную неготовность городских дорожных и коммунальных служб к зимнему сезону.
«Опять неожиданно пришла зима, и к уборке снега никто не был готов», — заявил автоэксперт Владимир Сажин.
По словам участников эфира, проблема возникла из-за грузовиков, которые образовали очередь на въезде на склад и перекрыли движение по Московскому шоссе. Ситуацию усугубило бетонное ограждение, которое в этом месте сужает дорогу. ГИБДД медлила и долго не предпринимала действий по освобождению проезда. Все это стало причиной того, что многие автомобилисты добирались до домов через пробку в течение многих часов. По мнению эксперта рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрия Попова, ответственность за возникшую пробку во многом лежит на владельцах склада и частной дороги, которые не обеспечили свободный проезд грузовым автомобилям.
«Их можно оштрафовать, там штраф может составить до 1 млн рублей», — отметил эксперт.
«Моя законодательная идея — отдать дворы в оперативное управление тем, кто в них живет, дать им возможность поставить шлагбаум на въезде. И жильцы сами определят порядок парковки в своих дворах», — заявил Дмитрий Попов.
Эксперты также обратили внимание на участившиеся случаи нарушения ПДД водителями, когда они катают детей на прицепленных к авто «ватрушках». По словам Дмитрия Попова, формально автолюбитель вроде ничего не нарушает, но, согласно ПДД, буксировать он может только транспортное средство. «Ватрушка» априори таковым не является. И если посмотреть шире, то это ст. 213 УК РФ — «Хулиганство».
«Хулиганство с использованием транспортного средства. За него большое наказание. Если один раз его применить, счастливый обладатель кроссовера больше не захочет так развлекаться», — пояснил эксперт.
Претензии к водителю могут быть и со стороны органов опеки, потому что действия родителя могут быть оценены ими как неисполнение обязанностей по воспитанию и угроза жизни и здоровью ребенка, подытожил спикер.