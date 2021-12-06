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Байден проведет переговоры с Зеленским после встречи с Путиным

Политика
Байден проведет переговоры с Зеленским после встречи с Путиным
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вашингтон, 6 декабря. Президент США Джо Байден скоро проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он сделает это после встречи с лидером России Владимиром Путиным.

О планах американского главы сообщил представитель Белого дома. Перед беседой с Путиным у Байдена также намечен международный звонок: он пообщается с европейскими лидерами «для координации».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена назначены на 7 декабря. Они пройдут в формате видеоконференции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что прямой трансляции со встречи не будет. Позже журналистам предоставят некоторые кадры.

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Все новости / Политика / Байден проведет переговоры с Зеленским после встречи с Путиным
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