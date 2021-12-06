МВД Ливии проверит документы кандидатов в парламент

Триполи, 6 декабря. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии направила почти 2,9 тысячи документов на проверку в МВД и Генпрокуратуру от кандидатов в депутаты. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

Глава отдела оперативного штаба ВИК Рамадан аль-Туати заявил, что они отправили файлы в профильные инстанции для изучения информации о претендентах на пост главы государства на соответствие законодательству о выборах.

«Число кандидатов в парламент увеличивается ежедневно, поскольку на сегодняшний день оно достигло 3967 человек», — говорится в сообщении.

التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين.



بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية (3967) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم السبت الموافق04/ديسمبر . pic.twitter.com/YHmm6POwxU — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 5, 2021

Рамадан аль-Туати отметил, что после проверки в МВД и Генпрокуратуре ВИК опубликует предварительный список кандидатов. После этого начнется 12-дневный этап для подачи апелляций и их рассмотрения в судах.

По итогам всех заседаний избирком обнародует окончательный перечень претендентов в парламент Ливии. Их фамилии напечатают в бюллетенях для процесса голосования, намеченного на конец декабря.