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МВД Ливии проверит документы кандидатов в парламент
Весь мир
МВД Ливии проверит документы кандидатов в парламент
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 6 декабря. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии направила почти 2,9 тысячи документов на проверку в МВД и Генпрокуратуру от кандидатов в депутаты. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

Глава отдела оперативного штаба ВИК Рамадан аль-Туати заявил, что они отправили файлы в профильные инстанции для изучения информации о претендентах на пост главы государства на соответствие законодательству о выборах.

«Число кандидатов в парламент увеличивается ежедневно, поскольку на сегодняшний день оно достигло 3967 человек», — говорится в сообщении.

Рамадан аль-Туати отметил, что после проверки в МВД и Генпрокуратуре ВИК опубликует предварительный список кандидатов. После этого начнется 12-дневный этап для подачи апелляций и их рассмотрения в судах.

По итогам всех заседаний избирком обнародует окончательный перечень претендентов в парламент Ливии. Их фамилии напечатают в бюллетенях для процесса голосования, намеченного на конец декабря.

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ливия мвд генпрокуратура вик ливии кандидаты в парламент
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