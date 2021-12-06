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Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена

Политика
Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 декабря. В преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, в Киеве все активнее обсуждают, чем обернутся данные переговоры для Украины.

Политолог Даниил Богатырев убежден, что заявления многих экспертов о том, что между Вашингтоном и Москвой якобы наметилось потепление, не имеют ничего общего с реальностью. Как считает аналитик, усиление напряженности между РФ и США, связанное с Украиной и другими странами Восточной Европы, не стоит считать каким-то хитрым политическим ходом двух сторон.

«На самом деле, мы видим тренд, абсолютно противоположный тому, о чем говорили некоторые граждане, основывавшие свои прогнозы исключительно на ситуативных событиях и заявлявшие, что намечается разрядка между Россией и Соединенными Штатами. Не намечается никакой разрядки. Идет самая настоящая холодная война с милитаризацией основного театра вот этого геополитического противостояния. И основным театром в данном случае выступает Восточная Европа, включая Украину, Белоруссию, Прибалтику», — заявил политолог во время пресс-конференции в информагентстве «Голос UA».

По мнению Богатырева, очередные переговоры Путина и Байдена вряд ли помогут радикально изменить ситуацию, поэтому противостояние между Россией и Соединенными Штатами будет нарастать и дальше. Эксперт предполагает, что на данный момент даже заключение соглашения о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, которое стороны обсуждали еще весной, кажется маловероятным.

Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей /

«В дальнейшем, по моим прогнозам, ситуация будет развиваться в том же конфронтационном ключе. Доверия между сторонами нет абсолютно. В условиях такой конфронтации любые переговоры — это неплохо, но принципиальных вопросов, по которым президенты могли бы договориться, очень мало», — высказался аналитик.

Политолог уверен, что президенты США и РФ не смогут прийти к компромиссу и относительно Украины. Он отмечает, что об этом явно свидетельствует истерия, которую именно Вашингтон раздул вокруг якобы подготовки России к войне с Незалежной.

«Опять же по Украине, вопреки заявлениям различных фантазеров, договориться тоже нет никакой возможности. Что делают на сегодняшний день Соединенные Штаты? Они раздувают информационную истерию по поводу того, что Россия якобы готовится к полномасштабному вторжению на Украину, что, разумеется, РФ вообще не выгодно. Но для чего США это раздувают? Для того, чтобы под предлогом этих заявлений затянуть запуск "Северного потока — 2"», — подчеркнул политолог Даниил Богатырев.

Ранее политолог Александр Лазарев раскрыл, почему Соединенные Штаты готовы идти на серьезные уступки России.

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Все новости / Политика / Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
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