Киев, 6 декабря. Недавние заявления властей России, которые касаются стратегической безопасности, свидетельствуют об изменении позиции по отношению к Украине и ее стремлению стать членом НАТО, отметил киевский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт обратил внимание, что российская сторона следит за попытками Запада втянуть Украину в состав Альянса. Москва неоднократно говорила, что размещение войск НАТО на украинской территории будет свидетельствовать о пересечении красных линий, из-за которых Кремль будет вынужден предпринимать ответные шаги.

«Сейчас впервые за долгое время Россия заговорила более жестким языком, теперь Россия говорит: "Мы требуем гарантировать нам безопасность". С намеком на то, что если Запад будет игнорировать интерес России, Москва заставит их не игнорировать. Это очень серьезно, и на моей памяти такого еще не было», — сказал Погребинский.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

Политолог подчеркнул, что российские власти больше не собираются шутить с Западом и Украиной. Москва готова к решительному ответу, который не позволит НАТО приблизиться к государственным границам РФ.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Североатлантический альянс не собирается воевать за Украину. В Белом доме при этом отметили, что вопрос о членстве Киева в НАТО решается странами военного блока, а не Россией, передает НСН.