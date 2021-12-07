Публицист Чаусов: Что такое новая «Доктрина Монро» и почему пока Россия от нее выигрывает

Все чаще в европейских экспертных и политических кругах, а также в прессе поднимается тема недавно появившегося трехстороннего союза Британии, США и Австралии AUKUS. И поднимается не в самом доброжелательном ключе. Общий посыл здесь в том, что это некий англосаксонский альянс, который игнорирует иные народы Запада, а то и вообще ставит под вопрос эффективность НАТО.

Одной из показательных в этом смысле стала публикация в Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в целом консервативном издании, некоторых авторов которого вообще периодически подозревают в тяготении к теории заговора. Впрочем, такие подозрения и обвинения сейчас звучат в адрес очень многих консервативных СМИ как в Европе, так и в США. Поэтому, думается, стоит сделать скидку на это и посмотреть, что немецкие консерваторы думают про новый англосаксонский союз. А думают они то, что AUKUS и его деятельность очень напоминают реализацию этакой «доктрины Монро 2.0».

Здесь, думается, нелишним будет рассказать, что это была за концепция изначально. «Доктрина Монро» появилась из-под пера госсекретаря Джона Куинси Адамса в 1823 году. 2 декабря того же года она в общих чертах прозвучала в ежегодном послании президента США. Как нетрудно догадаться, в то время этот пост занимал Джеймс Монро. Суть концепции была в том, чтобы разделить сферы глобального влияния. А именно — сделать американский континент «закрытой зоной» для вмешательства европейских государств. В ответ США обязалась не вмешиваться в дела Европы.

Такое разделение мира на западное и восточное «геополитические полушария» было предложено в ответ на инициативы Священного Союза, европейского альянса, в который входили Россия, Пруссия и Франция, восстановить «испанское господство» над латиноамериканскими колониями, где во всю шли национально-освободительные революции.

К США тогда присоединилась Британия. И в итоге для Америки такая геополитическая модель стала доминирующей на несколько десятилетий, став своеобразной концепцией «изоляционистского экспансионизма». То есть, с одной стороны, США декларировали, что им не интересны дела Старого Света. Но вот на американском континенте США должны были стать всецело доминирующим государством.

Еще через несколько десятилетий, в 1845 году, появилась такая неформальная концепция, как «Явное предначертание», непосредственно проистекающее из «Доктрины Монро», правда, нацеленное в первую очередь уже на расширение границ США «от моря до моря» и оправдывающее аннексию мексиканских территорий.

Что интересно: изначально «Доктрина Монро», да и «Явное предначертание», базировались именно на континентальном изоляционизме. То есть мы делаем в Новом Свете то, что считаем нужным, и не лезем в Старый Свет, вы тоже оставьте нас в покое.

Федеральное агентство новостей /

Но в итоге обе эти концепции с течением времени стали обозначать уже и глобальную экспансию, и продвижение американских интересов во всем мире. Сначала это произошло с «Явным предначертанием», которое в XX веке в среде американских публицистов стало оборотом, обозначающим продвижение американской демократии везде, где власти США сочли это необходимым.

Теперь очередь дошла и до «Доктрины Монро», возврат которой немецкие консервативные политологи увидели в появлении AUKUS. Аналитики из Deutsche Wirtschafts Nachrichten подозревают, что, помимо официально провозглашенных целей по «сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», AUKUS фактически нацелен на контроль всех морских торговых сообщений между Европой и Азией. Что, в свою очередь, не устраивает не только Пекин, но и Брюссель. И тогда становится понятно, почему после срыва сделки между Францией и Австралией по строительству дизельных подводных лодок на 66 миллиардов долларов в Евросоюзе отложили на неопределенный срок переговоры с австралийским министром торговли Дэном Теханом об организации европейско-австралийской зоны свободной торговли.

Помимо, собственно, начавшегося «торгового противостояния», AUKUS, по мнению ряда западных экспертов, бьет еще и по единству и эффективности НАТО. При этом самым непосредственным образом раскалывая еще и экономическое пространство ЕС в смысле торговых взаимоотношений с Китаем, поскольку те государства из Евросоюза, которые наиболее тяготеют к США, сейчас также втянуты в своеобразные «торговые войны» с КНР. Речь здесь в первую очередь о Литве, власти которой начали в последнее время активно признавать Тайвань. Это в целом отдельная и довольно драматическая история, на текущий момент приведшая к тому, что китайский рынок закрылся для литовской продукции и потянул за собой невозможность растаможить литовские товары на территории Китая.

Однако одновременно с этим иные государства в Евросоюзе совершенно не хотят обрыва торговых связей с Пекином. Более того, планомерно торговый оборот наращивают, насколько это возможно в условиях карантинных ограничений в связи с пандемией. И понятно, что посягательство на европейско-китайскую торговлю со стороны США не радует ни Брюссель, ни Берлин, на сегодняшний день являвшийся неформальным лидером Евросоюза, ни Париж, который вообще «обижен со всех сторон».

ПолитЭксперт /

И все это в перспективе может привести к весьма интересным и попросту тектоническим процессам. Например, к дальнейшим острым разногласиям в НАТО, где и так в последнее время все меньше слаженной и скоординированной работы. Более того, даже Россия как «общий внешний враг» уже не спасает и новую доктрину Альянс так и не смог принять, несмотря на недавнюю встречу в Риге, в 200 километрах от российской границы.

Да и нарастающие «торговые войны» внутри Европы тоже могут поставить ЕС в положение прямой и жесткой конкуренции со всем англосаксонским миром, особенно со странами, входящими в AUKUS. Здесь можно напомнить, что «рыболовные войны» между Францией и Британией в Ла-Манше уже начались и активно идут с того момента, как Британия осуществила Brexit.

И есть мнение, что сколько бы немецких аналитиков из Deutsche Wirtschafts Nachrichten не обвиняли в приверженности к теориям заговора, на этот раз их рассуждения как минимум заслуживают, чтобы принять их всерьез.

Что же касается России во всей этой истории, то пока в целом наша страна в выигрыше. Во-первых, с появлением AUKUS куда интенсивнее стало военное сотрудничество между РФ и КНР. Во-вторых, в условиях экономического противостояния Евросоюза с одной стороны и США с союзниками — с другой Россия может укрепить свои связи с европейскими рынками. Что, в общем-то, уже и делает.

Ну и ослабление такого Альянса, как НАТО, — это, естественно, большое подспорье для системы национальной безопасности нашей страны. Так что пока можно сказать, что новая «Доктрина Монро», о которой говорят немцы, играет и на интересы нашей страны.