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«Точка на карте». Загадочное название, музей аптечного дела и уникальная кухня Барнаула

Видео

Бессолнечный город Барнаул согревает теплом своего гостеприимства. В новом выпуске передачи «Точка на карте» расскажем о главных достопримечательностях центра Алтайского края.

История происхождения названия города — тайна, покрытая мраком. Однако инициативы переименовать Барнаул ни у кого не появлялось. Росту города способствовало появление предприятий по выплавке серебра и меди.

В центре Барнаула расположен Нагорный парк, где находится Храм святого Предтечи и Крестителя Господня, построенный в 1857 году. В советские годы на месте церкви была выставка достижений народного хозяйства, но в 2014 году были начаты работы по реконструкции здания. На воссоздание храма ушло три года, после чего он вновь предстал перед верующими во всем своем великолепии.

В Барнауле также находится знаменитый музей аптечного дела — «Горная аптека». Здесь посетители могут увидеть, каким непростым был труд фармацевтов в прошлом и приобрести натуральные лекарства.

Солнечные дни в Барнауле — явление редкое, зато жители и гости города могут видеть светило каждый день — на памятнике музыканту Виктору Цою. Ну, а согреться можно, выпив чашечку невероятно вкусного местного чая.

Об уникальных блюдах алтайской кухни с непроизносимыми названиями и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Точка на карте».

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Все новости / Видео / «Точка на карте». Загадочное название, музей аптечного дела и уникальная кухня Барнаула
россия туризм барнаул алтайский край путешествия
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