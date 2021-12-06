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На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 20:24
Весь мир
На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 6 декабря. В северной части Сирии вновь прошли акции протеста местного населения против присутствия турецких военнослужащих, а также деятельности лояльных Анкаре группировок боевиков.

Жители поселка Дейр Джамаль на севере провинции Алеппо за последние недели уже неоднократно устраивали подобные демонстрации, поскольку протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) регулярно совершают преступления в отношении гражданских лиц. Члены бандформирований запугивают и похищают людей, без причины обстреливают жилые дома и разграбляют имущество фермеров.

Помимо этого, недовольство вызывает и насаждение боевиками своих порядков — ранее в СМИ периодически появлялись сообщения о принудительной вербовке мужчин в отряды СНА, что также практикуют и враждебные протурецким силам курдские формирования — «Сирийские демократические силы» (СДС), сотрудничающие с Вашингтоном. Кроме того, на подконтрольных СНА территориях террористы ввели в школах обязательные уроки турецкого языка, что у населения, в большинстве своем поддерживающего центральное правительство, вызывает раздражение.

Демонстрантов, которые на улицы выходят с государственными флагами, не останавливает даже усиливающееся военное присутствие Анкары: новостное агентство SANA со ссылкой на местные источники заявило, что 6 декабря через северные границы на сирийскую территорию въехала очередная колонна турецкой техники. Как сообщается, несколько десятков военных грузовиков в сопровождении боевых машин пересекли КПП «Баб эль-Хава» и доставили в район Джебель аз-Завия на юге провинции Идлиб оружие, боеприпасы, а также железобетонные изделия и строительные инструменты, вероятно, для создания укрепленных огневых позиций. Ранее, в конце прошлого месяца, турки направили террористам еще две таких колонны, которые насчитывали в общей сложности более 200 грузовиков и бронемашин.

Присутствие Вооруженных сил Турции на территории Сирии является незаконным с точки зрения международного права, о чем неоднократно говорил глава сирийского МИД Фейсал Микдад. Он отмечал, что Анкара наравне с Вашингтоном под несостоятельными предлогами сохраняет собственное присутствие в арабской республике и продолжает разграбление ее природных ресурсов, мешая восстановлению страны.

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Все новости / Весь мир / На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия
сирия алеппо турция митинг
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