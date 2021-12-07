Трубы рвутся: петербуржцы возмущены подготовкой коммунальщиков к зиме

Жители Санкт-Петербурга возмущены подготовкой систем коммуникаций к зиме. С приходом первых морозов на перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубу с горячей водой. Дорогу заволокло паром, видимость была нулевой. Остается только догадываться, какой район может стать следующим.

Для петербурженки Екатерины и для многих других жителей Красносельского района то утро оказалось отнюдь не добрым, но позитивный настрой жительница Северной столицы все же сохранила.

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«Доброе утро. В Петербурге -25. Настоящая зима. В квартире чуть теплые батареи. После аварии. А теперь и света нет от перегрузки электрических сетей. Весь микрорайон двое суток отапливался обогревателями. В общем, коммунальный коллапс у нас в районе. Народ возмущается, а толку? Здоровья всем и удачного дня», — написала женщина.

Несмотря на то, что на место аварии прибыли коммунальщики, к вечеру ситуация лучше не стала.

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«Мы тоже сидим без отопления, горячая вода чуть теплая. Вечер перестает быть томным», — не без сарказма отметила еще одна женщина в Сети.

По мнению петербуржцев, всему виной недобросовестность коммунальщиков, которые безответственно подошли к подготовке к зимнему периоду.

Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

«Как можно было проверять трубы перед зимой, чтобы потом такая авария случилась? Не стыдно «чинушам» врать в своих отчетах! Каждый год одно и то же, когда же это закончится уже?» — возмущенно вопрошают пользователи Сети.

Вопросов к нынешней власти у горожан много. Да и невдомек им, откуда взяться проблемам, если по регулярным отчетам местных чиновников Петербург готов даже не на 100, а на 1000 процентов.

Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

«Зато отчитались — все к зиме готово: техника, коммунальные системы! Снег не убирался, а теперь трубы рвутся. Все зашибись у чиновников, попилили. На народ начхать!» — в сердцах делают выводы пользователи социальных сетей.

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству Санкт-Петербурга жалобы на некачественную уборку снега на улицах города, но ответа не получают. В Сети даже была опубликована петиция, в которой жители Северной столицы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.