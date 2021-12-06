Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь

Москва, 6 декабря. Дизайнер и стилист Владимир Бухинник рассказал, как выбрать праздничный наряд для предстоящей новогодней ночи и на какие цвета стоит обратить свое внимание, чтобы подчеркнуть индивидуальность.

Бухинник в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что в Новый год нужно выглядеть красиво, даже если отмечаете праздник дома. Новогодняя ночь дает прекрасную привилегию выглядеть намного ярче, чем в повседневной жизни — можно выбрать яркое и блестящее платье, сделать оригинальную прическу и макияж.

Стилист уточнил, что в новогоднюю ночь в моде всегда будут красный и золотой цвета. Серебряный тоже всегда будет уместен. Необязательно искать новый наряд в магазинах, можно достать что-то из своего гардероба и украсить платье оригинальным бантом или шарфом.

«Красивый наряд — это не трата больших денежных средств. Важно подчеркнуть свою индивидуальность. Здесь могут помочь аксессуары», — рассказал Бухинник.

Дизайнеры советуют выбирать для праздника красный цвет, если человек хочет найти любовь и богатство в наступающем году. Золотой цвет актуален для тех, кто хочет власти, славы и состоятельности.

Россияне уже вовсю готовятся к новогодним праздникам. Девушки размышляют над нарядом для новогодней ночи, а в доме каждого десятого россиянина уже стоит елка.