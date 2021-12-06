Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:25
20:24
Весь мир
На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия
20:24
Происшествия
Трансгендера из Орла изнасиловали в электричке за билет до Твери
20:22
Политика
Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
20:22
Происшествия
Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь

Общество
Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 6 декабря. Дизайнер и стилист Владимир Бухинник рассказал, как выбрать праздничный наряд для предстоящей новогодней ночи и на какие цвета стоит обратить свое внимание, чтобы подчеркнуть индивидуальность.

Бухинник в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что в Новый год нужно выглядеть красиво, даже если отмечаете праздник дома. Новогодняя ночь дает прекрасную привилегию выглядеть намного ярче, чем в повседневной жизни — можно выбрать яркое и блестящее платье, сделать оригинальную прическу и макияж.

Стилист уточнил, что в новогоднюю ночь в моде всегда будут красный и золотой цвета. Серебряный тоже всегда будет уместен. Необязательно искать новый наряд в магазинах, можно достать что-то из своего гардероба и украсить платье оригинальным бантом или шарфом.

«Красивый наряд — это не трата больших денежных средств. Важно подчеркнуть свою индивидуальность. Здесь могут помочь аксессуары», — рассказал Бухинник.

Дизайнеры советуют выбирать для праздника красный цвет, если человек хочет найти любовь и богатство в наступающем году. Золотой цвет актуален для тех, кто хочет власти, славы и состоятельности.

Россияне уже вовсю готовятся к новогодним праздникам. Девушки размышляют над нарядом для новогодней ночи, а в доме каждого десятого россиянина уже стоит елка.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
новый год дизайнер новогодняя ночь стилист бухинник
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать