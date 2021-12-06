Machine Gun Kelly на свидании с Меган Фокс воткнул себе нож в руку

Лос-Анджелес, 6 декабря. Американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) в шоу Джимми Фэллона рассказал о том, как неудачно пытался произвести впечатление на актрису Меган Фокс в начале их отношений.

Голливудская звезда была в гостях у Бэйкера дома. Тот хотел показать ей опасный трюк, подбросив в воздух нож, однако его лезвие воткнулось в руку музыканта. На следующее утро парень пожалел, что не поехал в больницу.

«Как только она ушла, я подумал: «Надо очень быстро наложить швы», — поделился Machine Gun Kelly.

Меган Фокс встречается с Бэйкером, старше которого на четыре года, с весны прошлого года. Она ушла от актера Брайана Остина Грина, забрав своих троих сыновей. У Machine Gun Kelly есть дочь Кейси от отношений с Эммой Кэннон.

Звезда «Трансформеров» демонстрирует на публике свою привязанность к Бэйкеру. Она считает музыканта своей родственной душой. Ранее пара снялась в провокационной фотосессии с оружием для британского журнала GQ.