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CNN: Белый дом обсуждает возможность введения новых антироссийских санкций

Политика
CNN: Белый дом обсуждает возможность введения новых антироссийских санкций
pixabay.com

Вашингтон, 6 декабря. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения новых санкций, чтобы оказать давление на Россию. Об этом информировал телеканал CNN со ссылкой на источник.

Согласно полученной информации, Вашингтон обсуждает новые ограничительные меры с европейскими партнерами. Санкции могут коснуться «окружения» президента России Владимира Путина, а также энергетических компаний. Кроме того, Белый дом рассматривает возможность отключения страны от системы Swift. Отмечается, что меры предназначены для сдерживания якобы «вторжения» РФ на территорию Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о якобы «готовящемся вторжении» на Украину беспочвенны. По его словам, подобные вбросы являются попыткой скрыть подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе со стороны Киева.

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